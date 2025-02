Ez a jelmez magasan viszi a prímet idén.

Javában zajlik a farsangi időszak, az idei szezonban ráadásul sikerült olyan jelmezekkel is előrukkolni, amilyenekre korábban nem volt példa. Egy édesanya például nagy kihívással nézett szembe, amikor kislánya kitalálta, hogy Magyarország 39. leggazdagabb emberének, azaz Jákob Zoltánnak szeretne beöltözni. A kislány meg is indokolta, miért: a műkörömkirálynak is becézett üzletembert jó embernek és példaképnek tartja.

Mikor egy kislány álma az, hogy ő legyen Jákob Zoli, mert egy csupa szív ember, és fel lehet rá nézni! Próbáltuk paródia és karikatúra nélkül lemásolni! Megjegyezném, nagyon-nagyon nehéz volt!

– mesélte az édesanya a lánya kivételes jelmezéről, amelynek híre magához Jákobhoz is eljutott.

Gratulálok! Jobb, mint az eredeti! Köszönöm

– reagált az egykori Nagy Ő, aki posztjában hozzátette, nagyon kedvesnek tartja a dolgot.