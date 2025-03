Hamarosan megduplázódik gyermekeik száma.

Micsoda gólyahír: hamarosan bővül Penn Badgley családja! A Gossip Girl és a Te sztárjának felesége, Domino Kirke állapotos, amit egy tündéri Instagram fotósorozatan jelentettek be. A retro fotófülkés képeken a házaspár és Kirke jócskán gömbölyödő pocakja mellett feltűnik idősebb gyermekük, James is, aki idén ünnepli ötödik születésnapját, és hamarosan kistestvéreket kap – rögtön kettőt is!

Nyáron érkezik a hármas és négyes számú bébi! Micsoda fordulat! A spontán ikrek több, mint varázslatosak. Le vagyunk döbbenve, le vagyunk nyűgözve!

– írta a kismama, akinek előző kapcsolatából is született egy gyermeke, Cassius Riley.