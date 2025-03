Inkább a távoli szigetországban él, amíg a szerinte borzasztó Trump van az ország élén.

Január 20-án hivatalosan is beiktatták Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökét. A politikus újraválasztása annyira elkeserítette James Cameront, hogy úgy döntött, inkább elköltözik az országból.

„Borzasztó, ez borzasztó szerintem. Elfordulás minden normalitástól” – jellemezte Trump győzelmét a filmes, aki eredetileg kanadai származású, új székhelyét viszont inkább Új-Zélandra, Wellington közelébe teszi át – még ha így messzebb is lesz a munkájához továbbra is fontos Kaliforniától. Állampolgársági kérvényét is benyújtotta már.

Nem akarom annak a férfinak az arcát látni minden nap a címlapon. Itt legalább csak a harmadik oldalra kerül. Inkább olvasok egy fán ragadt macskáról és az azt megmentő horgászról

– mondta az Avatar-rendezője, hozzátéve: Amerika egyébként is kezd szembemenni egykori alapelveivel, mostanra pedig csak egy üres eszme maradt belőle.

(24.hu)