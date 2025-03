Kifejezetten jól állt Benson Boone kivágott szettje a techmogulnak.

A 2025-ben ezt is megértük: Mark Zuckerberg popsztár-szárnypróbálgatásairól osztott meg egy videót Instagram oldalán. A Meta-vezér felesége, Priscilla születésnapi partiján fakadt dalra, pontosabban hozta el házhoz egy az egyben Benson Boone gyorsan elhíresült, idei Grammy-gálás produkcióját.

Ahogy akkor arról mi is beszámoltunk, a 22 éves popsztár a díjátadón a Beautiful Things című számát adta elő, közben pedig Heidi Klumék jól le is tépték róla a fellépőruháját fedő öltönyt. Természetesen ez a momentum sem hiányozhatott Zuckerberg műsorából, aki aztán ugyanabban a kék, feszülős overállban folytatta a show-t, mint amiben az American Idol egykori felfedezettjét láthattuk a gálán. A techmágnás ugyan Boone-nal ellentétben nem szaltózott le a színpadi zongoráról, de így is sikerült előadásával teljesen meglepnie Priscillát, a vendégeiket, na meg persze 15 milliós követőbázisát.

Csak egyszer lesz 40 éves a feleséged!

– írta posztjához Zuckerberg, majd megköszönte kollégájának a kölcsönbe kapott ruhát.