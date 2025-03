Az influenszer ismét politikai állásfoglalást tett.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, először találkozott egymással személyesen Donald Trump és Volodimir Zelenszkij azóta, hogy az amerikai elnököt beiktatták hivatalába. Bár a washingtoni találkozó nyugodt hangnemben indult, mégis a felek kisvártatva heves vitába kezdtek, amibe J. D. Vance is beszállt, és találkozó végül idő előtt véget is ért. Trump és Zelenszkij vitájának híre Papp Olivérhez, azaz PSG Oglihoz is eljutottak, aki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében fogalmazta meg a történtekkel kapcsolatos gondolatait. – szúrta ki a 24.hu.

Továbbra sem akarok politizálni, de úgy gondolom, ez a háború közrejátszik a mi életünkben is, mivel mégis csak a szomszédos országban megy ez a bizonyos háború...

– kezdte sorait a Kőgazdag fiatalok című műsorból ismert influenszer.

Szóval... Trump egyértelműen be akarja fejezni azt a háborút, amit Joe Biden elkezdett 3-4 évvel ezelőtt, és érdekes, valamiért ez a Zielinszki (írta Papp, aki feltehetőleg nem Piotr Zieliński lengyel válogatott labdarúgóra, hanem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre gondolt – a szerk.) nagyon nem akarja, hogy vége legyen a háborúnak. Talán ebből van lé, tesó? Hova tűnt a 350 millió mégis, hm?

– tette fel a kérdést PSG Ogli, aki nem először foglalt állást politikai témában, hisz Trump beiktatásakor is megnyilvánult.