Nótár Mary oldalán száll versenybe a celeb.

Március 16-án elrajtol A Nagy Duett című műsor, amelyben ezúttal is tíz sztárpár fog versengeni egymással. A felállás pedig az előző szériákhoz hűen a következő: egy népszerű magyar énekes, illetve egy szintén ismert híresség alkot egy duót. Mint ismert, Aurelio a TV2 show-műsorában tér vissza képernyőre, amiben Nótár Mary párjaként láthatják majd a nézők. Most a valóságshow-hős a Borsnak adott interjút, melyben elmondta, hogy véletlenül sem akarja szégyenbe hozni az énekesnőt, igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy minél tovább jussanak.

„A Nagy Duettet mindig néztem, mert mindig volt benne egy-egy barátom, a legutóbbiban éppen Pumped Gabo – kezdte a lapnak Aurelio. – Ő elsőnek esett ki, igyekszem ezt a teljesítményt felülmúlni. Régóta szerettem volna kipróbálni magam egy ilyen nagy, élő produkcióban, főleg egy ilyen partnerrel, mint Nótár Mary.

Aurelio azt is elárulta, hogy eddig személyesen nem ismerte az énekesnőt, de kellemesen csalódott, hisz ahogy fogalmazott: „egy nagyon szerény, cuki lány, akit nagyon megszerettem”!

Az biztos, hogy velem nagyon sok melója lesz, a színpadi jelenlétemmel azt gondolom nem lesz gond, de a figyelemzavaromra oda kell figyelnem. Mert jókor kell belépni a dalba, lesznek tánclépések, kimaxolja a libidómat. De az élet erről szól, jönnek kihívások, műsorok, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, nekem ez a kedvenc hobbim, a szereplés. Nagyon várom az élő adásokat, már csak azért is, mert a lányom is nagyon szereti a zenét, szeret táncolni, és hát ne menjünk el a mellett, hogy a családom nagy kedvence Nótár Mary, a párom is, anyám is önkívületi állapotba kerültek, amikor elmondtam nekik, hogy ő lesz a partnerem. Szerintem Mary az egyik legjobb hang itthon, szeretik az emberek, elárulom, nyerni szeretnénk.