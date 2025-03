Más hivatások felé is nyit az énekesnő.

Tóth Vera, a Megasztár egykori győztese korábban már beszélt arról, hogy kezd a szórakoztatóipar teljesen kiszámíthatatlan lenni, így húszéves pályafutása során most először ő sem tudja, milyen év elé néz karrierje szempontjából. Bár az énekesnőnek nincs oka panaszra, hiszen a mai napig elképesztő népszerűségnek örvend: volt Az év hangja, kapott miniszteri elismerő oklevelet is, aranylemezekkel is büszkélkedhet, és persze ma is tele a naptára fellépésekkel.

Most egy podcastműsor legújabb részében beszélgettek egy régi barátjával, dr. Árfa Marietta egészségpszichológussal-mediátorral és a műsorvezetővel, Dombovári Vandával. Mint Kiderült, Tóth Verához is igencsak közel áll a pszichológia. Olyannyira, hogy iskolapadba is ülne emiatt.

Abszolút erre készülök, hogy valami nyugdíjas állásom legyen, tehát az éneklés mellett ez engem abszolút érdekel. Úgy gondolom, ez lenne a B terv. Nekünk, szórakoztatóiparosoknak nagyon el kell gondolkodnunk a B terveken mostanában. Főleg annak, aki a magaskultúrát képviseli. Azt gondoltam, hasznára akarok lenni a világnak, nem csak magamnak. És ezt beszéltük Mariettával, hogy csak nem lehet ez akkora ördöngösség. Mármint akit érdekel, annak nem

– idézte a Story az énekesnőt, aki könnyen lehet, hogy pszichológusnak tanul majd a jövőben.