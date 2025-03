Aligha a „Szóval, bébi, kapcsoljuk le a villanyt, és csukjuk be az ajtót / Ó, imádom azt a ruhát, de már nem lesz rá szükséged” sorok jutottak eszébe a korábbi angol futballistának, amikor a fia divatbemutatóján készült képére reagált...

Történt ugyanis, hogy David Beckham fia, a korábban szintén futballkarrierről álmodó, majd modellnek áll Romeo Beckham a Versace divatbemutatóján jutott lehetőséghez Milánóban – ezt pedig büszke édesapaként a Miami focicsapat alapítója sem hagyhatta szó nélkül – szúrta ki a People magazin.

Igen ám, de aligha sült el jól David reakciója, a kedélyes apa ugyanis a posztjához egy különleges dalt is csatolt: Bruno Mars 2016-os slágerét, a „Versace on the Floor”-t. Mindez magában még nem is lenne különös, hiszen a legendás divatmárka ruhájában láthatta közönség a középső Beckham-fiút, azonban a dal szövege jóval érzékibb (nevezzük így) egy átlagos apa-fiú kapcsolatnál.

A dal sorai ugyanis így szólnak: „So, baby, let's just turn down the lights and close the door / Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore / Let's just kiss 'til we're naked, baby”, ami magyarul annyit tesz, hogy „Szóval, bébi, kapcsoljuk le a villanyt, és csukjuk be az ajtót / Ó, imádom azt a ruhát, de már nem lesz rá szükséged”.

Persze semmilyen hátsó szándék nem állt a poszt mögött, a rajongók, sőt Victoria Beckham is jót szórakozott férje posztján, és a dal jelentésén, amire mint kiderült, ő maga hívta fel David figyelmét.