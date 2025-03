A frissen díjazott színész tette megosztja az internet népét.

A 97. Oscar-gálán Adrien Brodyt jutalmazták aranyszoborral A legjobb férfi főszereplő kategóriábanA brutalista című filmben nyújtott alakításáért, ám az 51 éves színész az est folyamán nem csupán a díj elnyerésével tűnt ki a neves eseményen.

Az immár kétszeres Oscar-díjas színész a vörös szőnyegen egy hatalmas csókot is kapott, de nem a párjától, hanem a pályatársától, Halle Berrytől, megismételve 22 évvel ezelőtti ikonikus csókjukat, amellyel a gálát figyelemmel követők többsége szerint megalázta kedvesét, a 48 éves Georgina Chapmant, ráadásul Berry szíve is foglalt. Brody ezenkívül az érzelmes, ám hosszú köszönőbeszédével is felhívta magára a figyelmet: üzenete ezúttal sem fért bele az időbe, kétszer is félbeszakították. Gondolatait végül a kulisszák mögött fejezte be.

Ám még mielőtt belekezdett volna beszédébe, Brody a neki szóló ünneplő tapsvihar közepette is alakított. A színpadra igyekezve jött rá ugyanis arra, hogy elfelejtette kiköpni rágóját. Ez feltehetően azért történt, mert nem számolt azzal, hogy őt hirdetik ki a kategória győzteseként. A színész az utolsó pillanatban szabadult meg rágógumijától: a kezébe köpte, majd rövid ideig tartó habozást követően a barátnőjének dobta azt, aki egy TikTok-videó tanúsága szerint hamar kapcsolt, de éppen, hogy elkapta a rágót.

#oscars #oscars2025 #academyawards ♬ original sound - Daily Mail @dailymail Adrien Brody was slammed over a 'disgusting' act as he won his second Best Actor Oscar at the 2025 ceremony on Sunday. As the star was walking up the steps to the stage he turned around, took his gum out of his mouth and threw it to girlfriend and Harvey Weinstein's ex Georgina Chapman, 48 - much to viewers' disgust. Fans quickly slammed the star for the gum throw, writing: 'adrien brody could’ve used his long speech to apologize to his partner for throwing gum at her. Read more at DailyMail.com #adrienbrody

(via Daily Mail)