Megan Foxot senkinek sem kell bemutatni, a Transformers-filmek bombázója a filmezés mellett divatikonként is hódít, popkulturális jelenséggé vált az elmúlt években. Most ő is csatlakozott a Hell hollywoodi különítményéhez, amelyben korábban Bruce Willis is szerepelt, jelenleg pedig Michele Morrone és Eva Mendes is a tagja.

A Hell Ice Coffee és Megan Fox együtt teszik még szexibbé a jegeskávézást, hogy az ne csak egy napi rutin legyen, hanem egy életérzés – írja közleményében a cég.

Megan Fox egy magabiztos és ikonikus személyiség, aki stílusával és egyediségével mindig kitűnik a tömegből. Tökéletesen illeszkedik a Hell Ice Coffee által képviselt dinamikus és karakteres életstílushoz. Hiszünk abban, hogy ez az együttműködés új szintre emeli a márkánkat, és tovább erősíti a jelenlétünket a globális piacokon

– mondta Popovics Adrienn, a Hell Energy marketingigazgatója.

A Hell Ice Coffee termékei kizárólag kiváló minőségű arabica- és robustakávé-kivonattal, valamint magyar tej felhasználásával készülnek. A kampány stílusa tökéletesen illeszkedik Megan Fox erőteljes imázsához, a színésznő arca mindenhol jelen lesz, hiszen a kampány több mint 20 országban indul el, a digitális platformoktól kezdve a televíziókon át az óriásplakátokig.