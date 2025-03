Újra részt vett a sztárokkal teli Oscar bulin.

Három éve már, hogy Chris Rock volt az Oscar-gála házigazdája, és a humoristát Will Smith felpofozta a színpadon egy vicc miatt. Mint ismert, elképesztő felháborodást és médiavisszhangot keltett a 2022-es Oscar-díjátadón elcsattant pofon, ennyi idő elteltével viszont úgy tűnik, az érintett felek, ha békülni nem is, de továbblépni készen állnak. Most Rock a Vanity Fair éves Oscar-partiján járt először az eset óta, ahol megkérdezték tőle, lenne-e valamikor a jövőben harmadszorra is műsorvezető az eseményen.

Soha nem lehet tudni. Ezt mondanám: a legszerencsétlenebb emberek a földön azok, akik nem tudnak megbocsátani. És nemcsak az embereknek, néha magadnak is meg kell bocsátanod. Szóval, hé, sosem lehet tudni

– válaszolta az E! News-nak a 60 éves színész, hozzátéve: ő megbocsátásban él, mert úgy véli, itt kezdődik igazán a valódi szeretet.

Chris Rock korábban még viccelt is az önálló stand-up-estjén a mára hírhedtté vált incidenssel, ami végül ahhoz vezetett, hogy Will Smith 10 éves eltiltást kapott az Akadémia rendezvényeiről, és nyilvánosan is bocsánatot kért a tettéért. Az idei, 97. Oscar-gálának a műsorvezetője egyébként Conan O'Bryan egykori late night host volt, a meglepetésekkel teli díjátadóról pedig ebben a cikkünkben számoltunk be.