Látszólag komoly változásokat tesz az életében.

Molnár Gusztáv január elején hagyta el az elvonót, és arra készül, hogy új fejezetet nyisson az életében. A 38 éves színész nincs egyedül: kedvese és új munkahelye is arra motiválja, hogy változtasson. Mint ismert, a Drága örökösök sztárja hosszú ideje küzd az alkoholbetegséggel, de ezúttal úgy érzi, újabb esélyt kapott egy normális életre. Most közösségi oldalán egy szelfit posztolt egy budapesti edzőteremből, így azt is megtudhattuk, hogy a sport is a mindennapjai része lett.

„A spiritualitás alapja az önmagunkal való törődés. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni. Időben fekszem, időben kelek. Mosakszom, és igyekszem úgy foglalkozni magammal, hogy amikor a tükörbe nézek, egy pici jó érzés töltsön el” – kezdte Instagram posztjában Molnár, kijelentve: szereti a sportot.

Nem másokat szeretnék legyőzni, és nem másokkal szeretnék foglalkozni, hogy ki mikor mit csinált rosszul. Jobb szeretnék lenni minden nap. Önmagamnál jobb. Egy picit megküzdeni magammal, és apró lépésekkel haladni előre.A legtöbb időt egy Gusztáv nevű fiúval töltöm. Jó volna, ha nagyon kedvelném őt. Igyekszem eleget foglalkozni vele

– fogalmazott a színész.