Egy titokzatos férfi rabolta el a szívét.

Fotó: TV2

Bár a Házasság első látásra válással ért véget Széplaki Zoltán és Oláh Orsi számára, a műkörmös talán most boldogabb, mint valaha: a hétvégén ünnepelte 30. születésnapját, ráadásul már nem is szingliként. Új kedveséről Instagram-oldalán mesélt követőinek.

„Ez egy teljesen új kapcsolat. Friss még, de sokat mosolygunk rajta, mert olyan, mintha hónapok óta ismernénk egymást. Felnőttként felnőttel ismerkedni nem is olyan bonyolult. Őszinteség, nagy beszélgetések, elfogadni a másik határait. Boldog vagyok, hogy ez oda-vissza zökkenőmentes” – kezdte a reality-szereplő, és már most tisztázta, szeretné védeni magánéletüket, ezért párját nem is tervezi megmutatni. Ugyanakkor arról készségesen beszélt, mi a véleménye a gyerekvállalásról.

„Nem társadalmi nyomásra akarok szülni. Én akkor szeretnék szülni, ha van kinek és boldogságot hoz a kapcsolatunkba ezáltal. Nem azért kell, mert nő vagyok és erre születtem. Mivel most nem vagyok egyedül, így igen, szóba került a gyerek téma elég hamar, csak hogy tudjuk mindenki ugyanazt gondolja-e. De igen” – idézte a Bors a nő szavait.