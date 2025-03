Azóta viszont újra boldog.

Veréb Tamás január elején újságolta el az örömhírt: megkérte szerelme, Koltai Vivien színésznő kezét, aki boldogan mondott igent neki. A Sztárboxot is megjárt színész Ausztriába utazott kedvesével, ott került sor eljegyzésükre, melyet követően több fotót is megosztottak a nyilvánossággal. A szerelemesek nem is lehetnének boldogabbak, hisz egy ideje már jegyben járnak, és azt tervezik, hivatalosan is összekötik az életüket. Mint ismert, a népszerű előadónak ez lesz a második házassága, amiről a egy podcastműsorban mesélt.

„Fiatalon, 25 évesen nősültem, akkor ez jó ötletnek tűnt, de sem én, sem a feleségem, Szandi nem voltunk érettek erre házasságra. Én például nem voltam kész arra, amire, mondjuk, most már készen állok. Anno azt gondoltam, minden házasság olyan jó, mint a szüleimé, anya és apa a mai napig szerelemmel szeretik egymást, békében, harmóniában élnek, én pedig valami hasonlóra vágytam” – mondta Veréb Tamás, aki akkoriban nagyon szeretett volna saját családot, hiszen környezetében azt látta, hogy sokan elköteleződtek már ilyen téren.

Játszottam például a Szegedi Szabadtéri Színpadon, irigykedve nézem, amikor velem egyidős kollégámhoz odafutott a két-három éves kisfia, kislánya, és azt kiabálta, ‘apa, apa!' Erre vágytam én is, azt gondoltam, én is kész vagyok erre, de nem voltam rá kész. Egy év után válás lett a házasságom vége. Annak ellenére, hogy fiatal voltam, csalódtam magamban, kudarcként éltem meg, mert tettem egy ígéretet, és nem tudtam megtartani. Mindig az járt a fejemben, miért nem tudtam okosabb lenni, miért nem láttam előre, mi lesz ebből a házasságból

– idézte a Story az előadó szavait.