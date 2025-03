Neves fedőművészt ihletett meg.

Fotó: Papajcsik Peter / Index

Tóth Andi életét mostanság rendkívüli kiegyensúlyozottság jellemzi, hisz annak ellenére, hogy visszavonult az énekléstől, boldogabbnak látszik, mint valaha. Bár más felállásban, de a zene az élete része maradt: tavaly az X-Faktor visszatérő évadában foglalt helyet a zsűriszékben Gáspár Laci, Valkusz Milán, és Majka oldalán, korábban pedig a Sztárban sztár műsorában is kipróbálhatta, milyen produkciókat zsűrizni.

A fiatal tehetség egy nagy életeseményen is túl van: 2024-ben megvette élete első telkét, ahol kertészkedni szeretne és állatokat is tart majd. Továbbra is nagy sikernek örvend a Max rendelünk című főzős videósorozata, ahol nem csak érdekes recepteket mutat be, hanem a magánéletéről is többet mesél a nézőinek. Tóth Andi megannyi területen bizonyított már, így nem is csoda, hogy a művészetben is megörökítették őt. A festmény különleges technikával készült, és Schindler Dániel festőművész Instagram-oldalán már meg is lehet csodálni, szúrta ki a Blikk.