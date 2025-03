Arról szó nincs, hogy unná a műsort, melynek köszönhetően a szerelem is rátalált.

Hegyes Berci a minap rajongói kérdésekre válaszolt a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében; így derült fény arra, hogy a profi táncos nem biztos, hogy részt vesz a Dancing with the Stars című showműsor következő évadában, amennyiben annak lesz hatodik szériája. A 31 éves táncos a műsor legelejétől kezdve erősíti a stábot, két alkalommal nyert is – előbb Gelencsér Tímeával, majd Csobot Adéllal –, most azonban azt fontolgatja, hogy befejezi.

Én a negyedik évad után már azt gondoltam, hogy az ötödik évad már nem fog olyan túlzottan sok újdonságot tartogatni nekem. De hála Lucának [ Mihályfi Luca – a szerk.] és a történteknek, bebizonyosodott, hogy mégiscsak vannak újdonságok. [...] Sokat szoktam gondolkodni azon, hogy ha lenne hatodik évad, azt vajon vállalnám-e szívesen. Mert azért mégiscsak lenyomtam öt évadot, ebből két évadot sikerült megnyerni. És nem azért szoktam rajta elgondolkodni, mert mondjuk már unom ezt a műsort, mert szó sincs róla. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy helyet lehetne adni újabb táncosoknak, lehet, hogy már belőlünk is elegetek van

– szúrta ki a Bors a táncos legutóbbi, Instagramon indított kérdezz-felelekjét, aki arra is utalt, hogy szívesen kipróbálná magát zsűritagként.