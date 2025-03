Annyit fektet be, amely összeg elvesztése sem okoz gondot számára.

Balogh Levente az ország egyik legvagyonosabb üzletemberének számít, a tévénézők pedig a Cápák között című üzleti-realityből ismertetik, mint befektetőt. Mára az élelmiszeripar megkerülhetetlen szereplője, mentor, a nemzeti és nemzetközi márkaépítés nagykövete. Balogh ezúttal a Cégépítők podcastjában árulta el, hogy gyakorlatilag meg sem érzi, ha elbukja azt a pénzt, amit az RTL-es show-ban egy-egy vállalkozásba fektet.

Ez egy befektetői műsor, de ez valahol nekem egy játékpénz. Tehát én annyit fektetek be, meg annyi cégbe szállok be, ami nekem nem fáj. Ha elvesztem, akkor sem. (...) Ezek nekem, meg szerintem a többi Cápának is, olyan összegek, amik játékpénzek