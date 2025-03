Bejött a jóslat második gyermekével kapcsolatban.

Palácsik-Ráthonyi Tímea – korábbi nevén: Vajna Tímea – február végén újságolta el az örömhírt, miszerint béranyasága segítségével nemrég megszületett az első gyermeke, akinek nem mindennapi okokból a Ben nevet választották. Ám férjével, Ráthonyi Zoltánnal nem csupán a kisfiú érkezésének örülhetnek, hiszen rengeteg küzdelem után, majdhogynem egy időben a mesterséges megtermékenyítés is sikerült, ezért az üzletasszony is a szíve alatt hord egy gyermeket. Tímea igazi csodaként éli meg, hogy szinte egyszerre két kisbabája is születik, abból pedig, hogy mennyire boldog, a közösségi oldalain sem csinál titkot.

Az Egyesült Államokban élő üzletasszony legutóbb például a baba neme kapcsán indított szavazást az Instagramján: arra volt kíváncsi, hogy követői kisfiúra vagy kislányra tippelnek-e. Végül azt is kiderült, hogy a követőknek igaza lett-e, Palácsik-Ráthonyi Tímea pedig megosztotta, hogy követői 70-30 százalékban arra voksoltak, hogy lánya lesz.

Kislányra szavaztatok legtöbben, és igen... kislány... kis rosszaság lesz, mint én, de természetesen az a legfontosabb, hogy egészséges legyen, és végig tudjam vinni a terhességet

– árulta el az üzletasszony, akit az nlc.hu idézett.