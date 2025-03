Pedig a kedvence nagyon jól nevelt.

Gelencsér Tímea még 2023 év végén fogadta örökbe kis kedvencét, Fügét, azóta pedig ahová csak teheti magával viszi a kutyát. A Blikk viszont kiszúrta, hogy a modell a közösségi oldalán megosztott friss videójában azon háborodott fel, hogy nem engedték be a négylábújával egy kutyabarát bevásárlóközpont egyik üzletébe.

Teljesen megértem, hogy szupermarketbe nem lehet bevinni a kutyát, mert ott lehet vásárolni friss ételt, zöldséget, gyümölcsöt, pékárut. Azt is el tudom fogadni, hogy gyógyszertárba nem vihetem be a kutyát – bár én kutyabarát gyógyszertárba járok, ahol kutyáknak való gyógyszereket is lehet kapni, – de azt, hogy az MVM-be nem vihetem be a kutyámat, azt tényleg nem értem