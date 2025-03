Ilyen ez a gyerekszáj!

Nincs is őszintébb véleményformáló a gyerekeknél, ezt pedig az utóbbi időben Kate Hudson is megtapasztalta. A színésznő friss podcastbeszélgetésében bevallotta, csúnyán beszólogatnak neki mostanság gyermekei, a 13 éves Bingham, a 6 éves Rani, de néha még a 21 éves Ryder is.

Bár kislánya néha az ő pártját fogja, fiai élésen bírálják ruháit, főleg a Hudson által gyakran viselt, itt-ott áttetsző darabokat.

„Ez undi. Mit csinálsz? Ne vedd már ezt fel” – idézte csemetéi szavait, hozzátéve: azért is rendesen kapja az ívet, ha sötét rúzst visel, ami a gyerekei szerint kifejezetten nem áll jól neki.

„Hát igen. Azt gondolják, hogy kínos vagyok” – nevetett Hudson.