Két ruhaméretet hagyott el.

Keleti Andrea nemrég Franciaországban töltött néhány napot, miután férjétől, Zoltántól egy párizsi utazást kapott karácsonyra. A táncosnő őszintén mesélt élményeiről; elmondása szerint amit csak tudtak, igyekeztek felfedezni a francia fővárosban, a gasztronómia például teljesen magával ragadta őt. Ennek kapcsán felhozta, hogy még mindig tartja 10 kilós fogyását.

„Imádom a finom ételeket, a romantikát és a francia stílust, anyukám pont ilyen fehér miniben esküdött, mint ami most rajtam van. Rájöttem a francia nők vékonyságának titkára is. Pici adagokat esznek, inkább végig kóstolnak egy hosszú, 5-6 fogásból álló menüt, de csak az íze kedvéért. Ebben is benne van az életigenlésük, hogy élvezzük az életet, az ízeket.

– magyarázta a táncművész az nlc.hu-nak.

– magyarázta a táncművész az nlc.hu-nak.