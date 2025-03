A Kincsvadászok szakértőse nem egy hagyományos apafigura.

Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője és a legidősebb fia, a 19 éves Félix közösen adtak interjút a Storynak. Mint kiderült, a galériatulajdonos és fia rengeteg időt töltenek együtt, nagyszerű szülő--gyerek kapcsolatot ápolnak.

13 éves korom óta apával lakom, édesanyám és a két öcsém már bő egy éve Spanyolországban él. Elég könnyen megy az együttélés, mivel sokban hasonlítunk. Mindketten szeretjük a társaságot, imádunk menni. Rajongunk a '70-es évek rockzenéjéért, koncertekre is sűrűn járunk együtt, sőt néha még a barátainkkal is közösen találkozunk. Ő nem egy hagyományos apafigura, és ennek nagyon örülök

– mesélte a lapnak Molnár Félix, akinek nemhogy lakótársként, de főnökként sincs panasza az édesapjára.

„Ugyan nem kapok fizetést, de ha jól elvégzem a rám osztott feladatokat, elmehetek különböző koncertekre, eseményekre, nyilván észszerű kereteken belül” – mondta a fiatal, aki számára még mindig az iskola az első, hisz idén fog érettségizni. Bár kezdetben csak nyaranta dolgozott apja boltjában, időközben nagyon megszerette ezt a világot. Mégsem biztos benne, hogy ő fogja továbbvinni az üzletet, mivel tervez továbbtanulni, de semmit sem tart kizárhatónak.

Molnár Viktor támogatja fia döntését, azonban van, amiben nem ért egyet vele:

Vannak erősségeim is, de borzalmasan rossz főnöknek tartom magam, nem vagyok következetes, nem tudok rendszerben gondolkodni, úgyhogy ezt még mindig tanulom. Egyébként nem is szeretném, ha Félix bármikor is így tekintene rám, mert én elsősorban az apja vagyok. Az a feladatom, hogy minél több utat mutassak neki, ő pedig eldöntse, melyiken indul el. Nem szeretném, ha olyan lenne, mint én, mert mindent lehet jobban csinálni. Boldog lennék, ha egy napon átvenné a stafétát, de biztosan nem fogom erőltetni, mert az különben sem vezetne sehová