Azt is elmondta, milyen a kapcsolatuk a híradóssal.

Az RTL népszerű híradósa, Szellő István mostanra négygyermekes édesapa, akinek első feleségéről kevés szó esik mostanság, hisz több évtizede elváltak, de született egy közös fiuk, dr. Szellő András jogász. Etter Dalma nevét még húsz éve ismerhette meg az ország, amikor az első magyar Look of the Year különdíjasa lett, majd szép karriert futott be a modelliparban.

Mint kiderült, Etter a múlt héten teljes pompájában vonult végig 50+-os modellként a kifutón a 15. jubileumi Budapest Central European Fashion Week divatbemutatóján. Ezúttal a Storynak mesélt a modell, akit gyakran még mindig Szellő első feleségeként emlegetnek.

Voltak ezzel kapcsolatban egész meglepő szituációk is az elmúlt több mint két és fél évtized alatt. Például amikor a fülembe jutott, hogy a balatoni nyaralónknál az utcabeliek még mindig így emlegetnek. Akkor már harmadik éve töltöttük ott a nyaraink egy részét a családdal, a mostani férjemmel, akivel 26 éve, épp a válóperem utolsó napján ismerkedtem meg

– mesélte a lapnak Etter Dalma.