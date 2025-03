Egyszeri lehetőség!

Hamarosan újra egybekel Gáspár Győző és Bea, amiről a Konyhafőnök VIP egykori győztese számolt be Facebook oldalán. A pár májusban, Balin szeretné ismét összekötni az életét, amelyhez most bárki csatlakozhat, az álomesküvő apropójából ugyanis Gáspárék 12 napos szervezett utazást hirdettek meg.

A Story.hu által kiszúrt poszt szerint bárki „részese lehet ” a varázslatos vakációnak és az autentikus, balinéz népviseletben történő ceremóniának, persze csak az 1,25 millió forintos részvételi díj befizetése után. Az esküvő mellett természetesen a sziget is alapos felfedezésre kerül a másfél hetes út alatt.

Gáspár Győző és Bea először 1993-ban állt oltár elé, majd 10 évvel később megújították fogadalmukat a Mátyás templomban is. Később az Európa-hajón, Jordániában, Kubában, Siófokon és Szirákon is kimondták a boldogító igent, de a felsorolás most a 32. évfordulójukon az indonéz paradicsommal bővül.