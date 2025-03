New Yorkban kérte meg a szerelme kezét.

Év elején robbant a hír: a 2025-ös Golden Globe-gálán értesülhetett róla a világ, hogy Tom Holland és Zendaya új szintre emelte kapcsolatát, a brit színész ugyanis szűk családi körben megkérte kedvese kezét. A sztárpár ugyan továbbra sem éli a nyilvánosság előtt az életét, de a leánykérés részleteiről Holland apja szívesen árult el részleteket. Most viszont a TMZ cikkéből derült ki, hogy a Pókember-filmek másik sztárját, Jacob Batalont is behálózták. A 28 éves amerikai színész New York szívében jegyezte el a barátnőjét, Veronica Leahov dizájnert.

Ez a közös életünk hátralévő részének kezdete

– írta a képük mellé Batalon, amin ő látható fél térdre ereszkedve, miközben párja teljesen meglepődve áll, a kezét a szája elé tartva.