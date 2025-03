Lilu immáron 6. éve, 2019 óta vezeti a Cápák között című műsort, az utóbbi időben viszont többször eljátszott a gondolattal, hogy más szerepben is kipróbálja magát.

Mint ismert, a tévésnek egy szépségipari vállalkozása is van, amely internetes tartalomgyártás mellett egy ideje már termékfejlesztéssel és forgalmazással is foglalkozik. Bár Lilu nagyon szeretné prezentálni projektjüket a befektetőknek, üzlettársa, Máté Kriszta, aki egyben a Cápák között producere is, nincs oda az ötletért.

Én minden évben könyörgök, hogy hadd menjek be pitchelni a Cápák elé, és a Kriszta nem engedi

– árulta el a direkt casting témájának kapcsán a műsorvezető, aki meg is esküdött kolléganőjének, hogy nem fogad el ajánlatot, csak szeretné bemutatni a márkájukat.

„Már nem is reagál. Először csak nemet mondott évekig, és most már nem reagál” –mesélte Lilu a port.hu KultPont című adásában, míg kolléganője mosolyogva rázta ezúttal is a fejét: „...annyi a vállalkozó!”

(story.hu)