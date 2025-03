A színésznő az 1996-os Sztriptíz című filmben viselte a legendás bikinit, amelyet a lánya most előkeresett. Moore 36 éves korában hordta az ikonikus darabot, ahogy lánya is éppen ennyi idős most.

Demi Moore és Bruce Willis legidősebb lánya, Rumer aztán tudja, hogyan kell gondoskodni a nosztalgiahangulatról, ugyanis nem elég, hogy előkereste édesanyja ikonikus bikinijét, de magára is öltötte azt. A 36 éves Rumer, aki világhírű szülei révén gyermekkora óta reflektorfényben él, ráadásul úgy fest az arany bikiniben, mintha ráöntötték volna, ez jól látható a róla készült fotósorozaton, melynek tanúsága szerint visszanyerte szülés előtti alakját.

Moore az említett darabot csaknem három évtizeddel ezelőtt, az 1996-os Sztriptíz című filmjében viselte. Érdekesség, hogy a filmben Rumer is szerepel: mindössze 7 éves volt, amikor forgatták a Sztriptízt, melyben ugyanúgy anya-lánya párosként tűnnek fel. A PageSix rámutat, Moore 36 éves volt a felvételen, de Rumer is ennyi idős most.

