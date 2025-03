Erre még a műsorvezető sem számított.

Egy fiatal hölgy próbált szerencsét a Kincsvadászok péntek esti adásában, aki már rögtön a bemutatkozása után meglepte Megyesi Balázst és Tillát, mint kiderült ugyanis

Dr. Leiterné dr. Till Viviennek hívják, édesapja pedig Till Attila.

No, nem az a Till Attila, aki épp vele szemben állt a stúdióban, de nem is egy teljesen ismeretlen személy. A sebész végzettségű férfi régebben festett is, ő volt az alkotója annak a Till Attila képnek, ami nagy bonyodalmat okozott pár hónapja a műsorban, hiszen bár a házigazda is tanult akkortájt festészetet, határozottan állította, nem a saját munkáját látta viszont.

„Barátoktól, ismerősöktől értesültem arról, hogy édesapám egyik alkotása a műsorba került, ugyanakkor az alkotó személye nem volt tisztázott, úgyhogy azért jöttem, hogy ezt tisztázzam” – jelentette ki Vivien, és azt is elárulta, gyakran kerül félreértésekbe neve miatt.

„Többször kérdezték már tőlem, hogy mi rokonok vagyunk-e, de mindig megmondtam, hogy én nem tudok róla.”

Az eladónak, ha Tillához nem is, Fertőszögi Péterhez valóban volt köze, korábban ugyanis becsüs akadémiáján tanult, így a kereskedő rögtön fel is ismerte, sőt ki is kérdezte. Műtárgyát, édesapja másik festményét végül mégsem ő, hanem Nagyházi Lőrinc vásárolta meg 70 ezer forintért.