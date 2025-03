Végre tisztázták a kérdést.

Mostanra már biztosan tudható, hogy a The Last of Us Part 2-ben megismert Abby karakterét Kaitlyn Dever fogja alakítani az HBO sikersorozatában. Azok, akiknek szerencséjük volt a széria alapjául szolgáló videójátékhoz, tudhatják, hogy Ellie riválisa rendkívül izmos fizikummal rendelkezik. Dever ellenben teljesen átlagos külsővel bír, ami mint kiderült, egy teljesen tudatos döntés volt a készítők részéről.

Neil Druckmann, a széria társalkotója, valamint a játékok írója és rendezője azzal magyarázta a döntést a Variety-nek adott interjújában, hogy a sorozatban jelentősen visszább vettek az erőszakból a játékhoz képest, így a színésznőnek nem kellett hónapokig az edzőteremben gyúrnia.

Kaitlyn Dever velünk akart dolgozni; mi pedig ővele. Nem érte volna meg lemondani róla és tovább keresni valakit, aki fizikálisan jobban passzol a szerephez, ez talán nem is jött volna össze

– idézte az IGN Druckmann-t.

A The Last of Us második évada április 14-én, hétfőn érkezik, amelyben hőseink a múltjuk miatt konfliktusba kerülnek egymással és azzal a világgal, amelyik még veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb lett, mint az, amit hátrahagytak.