Szereti gyakran megvendégelni barátait az otthonában.

Peter Srámek tavaly októberben újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor megnyerte a Sztárban Sztár All Stars-t, ahol hétről hétre bizonyította tehetségét és sokoldalúságát. A TV2 felfedezettje korábban őszintén vallott arról, hogy kész lenne elköteleződni, de úgy érzi, hogy a karrierje miatt nem jutna elég ideje egy meghitt kapcsolat ápolására.

Mint ismert, tíz éve költözött Szlovákiából hazánkba az énekes, aki már nálunk épített zenei karriert és szerzett népes rajongótábort. Tököli házát jelenleg kibővíti, ugyanis alig fér el a sok apró ajándékoktól, amit a követőitől kap folyamatosan. Persze idővel családot is szeretne, éppen ezért nagyon házias is, amit kevesen tudtak róla.

Anyukámnak mindig nagyon szívesen segítettem a konyhában, de amióta egyedül élek Magyarországon, még inkább az életem része lett a főzés. És állítólag jól is csinálom. Szeretem megvendégelni a barátaimat, és eddig csak dicsérték a főztömet. Szerintem már elárulták volna, ha nem ízlene nekik

– mesélte a Storynak kedélyesen Srámek, aki azt is hozzáteszi, hogy számára kikapcsolódás az ételek elkészítése.

Este, amikor már nem csörög a telefon, bekapcsolok egy jó hangulatú filmet, és főzőcskézek. De múltkor húslevest főztem fél napig. Jólesett. Teljesen máshogy pihen meg ilyenkor az ember. Ezért tartok tyúkokat is. Persze belőlük nem lesz leves, ők tőlem mennek nyugdíjba. De jólesik gondoskodni róluk. Jönnek utánam. Sőt még kiskacsáim is vannak. Őket is imádom.