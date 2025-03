Modern tündérmese!

Egy Örkény-ötperces is lehetne az a történet, amely nemrég látott napvilágot Kínából. A főszereplő egy 23 éves nő, akit Hunan tartományban gázoltak el 2023 decemberében, biciklizés közben.

A gyorshajtó, egy Li nevű fiatalember rögtön áldozata segítségére sietett, bocsánatot kért tőle és mentőt hívott hozzá. Később kiderült, a nőnek eltört a kulcscsontja, ami miatt hosszabb időre kórházba került, ám bűnbánó Li a kezelés alatt naponta meglátogatta és ápolta őt – kapcsolatuk pedig hamar szerelemmé szövődött.

Li először elutasította a hölgy közeledését, mondván a maga 36 évével túl idős az egyetemistához, de később meggondolta magát, sőt, a napokban össze is házasodtak, és úton van már első közös gyermekük is. A házaspár egyelőre még a lány szüleinél él, de már együtt is dolgoznak, a férfi ugyanis beszállt felesége kisvállalkozásába, közösen üzemeltetnek egy teázót.

China car accident ends in love as driver of speeding car, injured woman marry https://t.co/JwTiXueLlW — South China Morning Post (@SCMPNews) February 21, 2025

(via)