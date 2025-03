Szinte minden héten visszautasít valamilyen felkérést.

Fotó: Zöld Fanni / Index

ByeAlex hat évadon keresztül volt az X-Faktor mentora, de amikor a tehetségkutató szünetre ment, hogy helyette a The Voice debütáljon a csatornán, az énekes is elköszönt a zsűri szerepétől. Távozását akkor azzal indokolta, hogy úgy érzi, elfáradt, azóta pedig nem is láthatták a nézők bármilyen tévéműsorban. Sokan ugyanakkor bíznak abban, hogy valamikor visszatér a képernyőre, ezzel kapcsolatban pedig most válaszolt is a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában. Bár nem lenne ellenére a szereplés, de csakis neki tetsző műsorban.

Ha lesz olyan műsor, ami tetszik nekem, vagy köze lesz pl. a tehetségekhez, nem X-Faktor (az már volt), hozzá tudok tenni bármi jót, nem gané celebműsor, akkor biztosan. Sajnos kevés a számomra releváns műsor. Szinte minden héten visszautasítok valamilyen felkérést. Ezért nem leszek igazán gazdag sosem

– idézi az énekest a Blikk. Megint egy másik követő arról érdeklődött ByeAlexnél, hogy mit gondol a Nyerő Páros című párkapcsolati realityről.

Szoktak hívni, de nem. SOHA! Én nem értem azt sem, hogy mások hogyan képesek ennyire könnyen kamerákat engedni a magánéletükbe

– fogalmazott.