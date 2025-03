Pedig érezte már, hogy időszerű.

Demcsák Zsuzsa a Borsnak adott interjút, melyben egyebek mellett a felnőtt gyerekeiről is mesélt a Farm VIP háziasszonya. Repül az idő, hiszen Benedek 20, Tamara pedig már 18 éves, és lassan ki is repülnek a családi fészekből, amire édesanyjuk nem volt teljesen felkészülve. Olyannyira nem, hogy amikor megtudta, hogy fia költözni készül, sírva fakadt:

„Annyira nehéz volt, hogy magam sem gondoltam volna. Amikor a fiam bejelentette, hogy szeretne önálló lakásba költözni, szó szerint lefagytam és sírva is fakadtam az ebédlőasztalnál, pedig már korábban is beszéltünk róla” – árulta el a tévés, megjegyezve: mindkét gyermekének van már komoly kapcsolata, így tulajdonképpen időszerű volt, hogy szép lassan önállósodjanak.

Fejben készen is álltam rá. Aztán amikor eljött a nap, és Benedek ténylegesen el is költözött, akkor kissé felfordult a világom. Az első hetekben könyörögtem neki, hogy legalább a szennyesét hozza haza hétvégente. Vasárnaponként pedig tömbökben adtam neki az ételhordókat, hogy nehogy éhen haljon. Egy anyának erre az életszakaszra tudatosan kell készülnie és arra is, hogy az elszakadás után újra kell definiálnia önmagát.