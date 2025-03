Nem is kell olyan sokat várni Joe Goldberg visszatértéig!

A januári rövid kedvcsináló után most megérkezett a Te 5. évadának nagy előzetese is a Netflix hivatalos csatornáira. A sorozat utolsó felvonása április 24-én lesz elérhető a stremingplatformon, és a jelek szerint nem fognak unatkozni a nézők: bár a New Yorkba visszatérő Joe Goldberg körül egyre szorul a hurok, de a sorozatgyilkos ezúttal sem veti meg a vérontást, hogy megvédje családját és saját magát a nevét besározni próbáló személyektől.

A főszereplő (és hamarosan ismét apai örömök elé néző) Penn Badgley mellett Madeline Brewer, Anna Camp és Charlotte Richie is feltűnik a szériában.