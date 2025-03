A „Didikirály” és a ValóVilág korábbi győztese az új évad erős indításaként a közös fürdés mellett döntöttek, Pumped Gabo pedig nem bírta ki, hogy ne szóljon be nekik.

Vasárnap este elstartolt a TV2-n a Farm VIP ötödik évada, amelynek premierrésze bőven tartogatott izgalmas pillanatokat. Eldőlt, hogy melyik csapatot szállásolják el a parasztházban vagy a pajtában: mivel az első versenyfeladatban a pirosak nyertek, ezért ők mehettek a kényelmesebbnek számító parasztházba, a sárgáknak azonban a puritánabb szállás jutott. Utóbbi csapatba került egyébként például Aurelio Caversaccio, Fekete Pákó és Pumped Gabo is, akik az első tisztálkodás alkalmával is nagyot alakítottak a versenynap végén. A ValóVilág 6. szériájának győztese ugyanis a fejébe vette, hogy nem egyedül, hanem az Add ide a didit című dal előadójával avatja fel a zuhanyzót. Ezt azzal indokolta, hogy van egy közös dolog bennük, mégpedig az, hogy mindketten külföldiek.

„Szerintem tartsunk össze mi, külföldiek: menjünk együtt fürdeni! Meg amúgy is össze kéne mérnünk, hogy mink van, nem? […] Azért az európaiak is tudnak valamit, na gyere szépen!” – poénkodott Aurelio, akinek ötlete alapján Fekete Pákó nevetőgörcsöt kapott.

„Számomra is meglepetés volt. Erre nem számítottam. […] Aurelio feldobta a labdát, már rég nem fürödtünk együtt, itt az ideje. […] Mit szólnak a gyerekeim? Mit szól a párom?” – mondta utóbb nevetve Pákó. A zuhanyzónál tartózkodó csapattársuk, Dopeman csak annyit tudott hozzáfűzni a dologhoz, hogy ehhez „ő már öreg iskolás”, de a szürreális jelenetnek Pumped Gabo is szem- és fültanúja volt, aki egy poént is elsütött.

Nehogy leessen a szappan, tesó! Már kezdek féltékeny lenni!

Az a bizonyos szappan pedig poénból tényleg a földön kötött ki.

Ha legalább nőkkel fürödtem volna, azt meg lehet érteni. De fiúval?! Nagy a baj!

Fekete Pákó a kellemetlen jelenetről utóbb a Borsnak mesélt, s egyúttal egy csalafintaságról is lerántotta a leplet, amire Aurelio is kíváncsi volt.

„Én még életemben nem fürödtem együtt férfival! Ez egy nagyon kellemetlen helyzet, hogy ott bent, meztelenül, hát, mondom, mit fognak gondolni rólam az emberek! De ott fürödtünk, mint két jóbarát, semmi nem volt, de aztán meg leesett a szappan is, és hogy hajoljak le érte meztelenül! Hát ilyet én még nem csináltam, amióta 30 éve a tévében vagyok” – idézte fel.