Ugyan még csak két adás ment le a realityből, de már most megy a drámázás. A Házasság első látásra korábbi szereplője például bicskanyitogató stílusban beszélt a műsor néhány szereplőjéről.

Már abból sejteni lehetett, hogy a Farm VIP vasárnap este elinduló ötödik évada nem lesz piskóta, hogy a reality háziasszonya, Demcsák Zsuzsa nemrég kijelentette: ezt a szériát szerinte a 'pusztító' szó jellemzi leginkább; amellett persze, hogy minden idők legjobb évadának tartja a mostanit. Annyi biztos, hogy nincs hiány izgalomból és embert próbáló feladatokból, ráadásul az ellentétek már két adás adás kezdenek kirajzolódni, főként a piros csapatban, melynek egyik hölgytagja, Kiara Lord gyorsan kitalálta, hogy neki és friss szövetségesének, Dávid Petrának kellene irányítaniuk a többieket.

Bár a felnőttfilmes és a Házasság első látásra egykori szereplője hamar megtalálta a közös hangot, ám ez nem mondható el a játékosok többségéről. Dávid Petra legalábbis nem szimpatizál mindenkivel, és ennek hangot is ad. A hétfő esti adásban például a sárgákról mondott véleményt az egyik játék után, amikor Szalontai Szilvivel a hintában ültek.

– szidta a sárgákat Dávid, mire Szalontani csak annyit mondott: „Szegények, átkot szórsz rájuk”. A realityszereplő erre azonban csak annyit felelt: „Én ilyen vagyok!”. Majd Fekete Pákóra terelődött a szó, pontosabban arra, hogy a nigériai énekes trágár szavakkal értékelte a pirosak teljesítményét.

– jegyezte meg Dávid, mire Szalontai elmondta: bár nem nagyon érti Pákó szavait, érdekesnek és aranyosnak tartja.

– vágta rá Dávid Petra, hozzátéve, ez tényleg csúnya volt a részéről. Szalontai utóbb elmondta, játékostársa megnyilvánulásai bántják a fülét, kiemelve, mindenki megérdemli a tiszteletet.

Szalontai a hallottakat később Blága Tündével is megosztotta, kiemelve, hogy Dávid Petra szerinte megalázta a többieket azzal, hogy bicskanyitogató stílusban beszélt róluk. Blágát a hideg is kirázta attól, amit hallott. A két szépségkirálynő egyébként egyetértett abban, hogy nem lehet így minősíteni embereket.

Dávid Petra a történtek kapcsán kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában vendégeskedett, ahol bocsánatot kért.

Nyilvánosan szeretnék bocsánatot kérni Pákótól és a tévénézőktől is, hogy ilyet mondtam. Igazából elkapott a hév. Ez egy csapatjáték, és én felbuzdultam. Ha belegondolnak a kedves tévénézők, mondjuk egy focimeccsen ennél sokkal durvább dolgok elhangzanak. Azt pedig kikérem magamnak, amit Miss Szilvia utána mondott, hogy bárkire is azt mondtam volna, hogy dögöljön meg. Ilyen nem hangzott el, ez egy hazugság, amit ő utána elkezdett pletykálni. Úgyhogy végül is nem baj, hogy ha ő azt gondolja, hogy vannak elképzeléseim és előítéleteim vele szemben, mert úgy néz ki, hogy ezek be is fognak igazolódni