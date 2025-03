Mind a négy hölgynek adott egy-egy frappáns becenevet.

Ne-Yo poliamóriáról vallott legutóbbi Instagram-bejegyzésében. Az énekesnek korábbi hosszútávú kapcsolata szakítással-, míg házassága válással végződött, ezután jött rá, hogy számára a monogámia nem járható út: most egyszerre négy barátnője van, akikkel felváltva és együtt is eljárnak el randizni, bulizni. A hölgyeket meg is mutatta a lapozós posztjában, sőt azt is elárulta, milyen egyedi beceneveket adott nekik.

Mivel ennyire izgatott a világ, azt hiszem be kellene mutatnom rendesen a szerelmeimet. Hölgyeim és uraim, íme a piramisom: Christina, vagyis Csinos Bébi, Arielle, az Ikerláng, Moneii, azaz Főnixtoll, és Brie, a Szexi Kis Valami

– írta a zenész, arra kérve követőit, vagy kedvesen szóljanak hozzá bejegyzéséhez, vagy egyszerűen lépjenek tovább a dolgon. Ne-Yo szerint egyébként ők így boldogok, mind a négyen jól kijönnek egymással, de fontos számára, hogy mindegyikük megőrizhesse önállóságát.

(24.hu)