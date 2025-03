Imádják érte a követői.

Berki Mazsi ismét stílusváltáson esett át a napokban, ami azonnal elnyerte a követői tetszését. Az influenszer édesanya közösségi oldalán osztott meg egy fotósorozatot, amelyen jól látható, hogy búcsút intett a hosszú fürtjeinek, amit idáig megszokhattunk. Egy időre tehát biztosan rövid fazonra váltott Berki Mazsi, aki ennek köszönhetően üde tavaszias megjelenést kölcsönzött magának.

