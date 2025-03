Bármikor megszülethet az első gyermeke.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

A 2018-as Miss World Hungary győztese, Szarvas Andi tavaly nyáron adta hírül, hogy eljegyezték, majd szeptemberben azt is megtudhattuk, hogy már a baba is úton van. Párjával novemberben pedig hivatalosan is összekötötték az életüket, mert szerették volna férj és feleségként várni a születendő gyermekük érkezését.

Az egykori szépségkirálynő ezúttal a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen a várandósságának három szakaszában látható. Korábbi interjújában elmondta, hogy nagyon boldog, nincsenek rosszullétei, és jól viseli a terhességét. Mostani posztjában azt is hozzáteszi, hogy a kilenc hónap alatt hormonális, fizikai változások sora jelentkezett rajta is, de ezek a folyamatok, változások tanították meg jobban elfogadni önmagát.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert »könnyű« terhességem volt. Voltak panaszaim, de a legkisebb »problémának« fogtam fel. Ez ezzel jár. Mindezek ellenére a legcsodálatosabb dolog történik az életünkben, és minden nap mosolyogva nézem, hogyan változik a testem, mert hamarosan életet adok a szerelmünk gyümölcsének! Imádtam minden percét, napját! Felkészültem

– olvasható Szarvas Andi Instagram-bejegyzésében.