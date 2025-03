Az 5 Arany Gyűrű felhőtlen szórakozást ígér.

Március 24-től minden hétköznap este jelentkezik az RTL új gameshow-ja, az 5 Arany Gyűrű, Gundel Takács Gábor vezetésével – derült ki a csatorna közleményéből. Mint írják, az RTL-en debütáló játék főszereplője egy varázslatos padló, ahol különböző feladványok elevenednek meg, a 2-2 játékosnak pedig az a feladata, hogy a lehető legpontosabb választ adja meg 5, különböző méretű arany gyűrű segítségével. Ebben a játékban a legkisebb gyűrű a legértékesebb, a megoldás pedig mindig ott van, csak látni kell!

A megfejtés akkor helyes, ha a keresendő feladvány a padlóra helyezett arany gyűrűn belül van, legalább 1 kicsi részen, azaz 1 pixelnyi helyen.

A játék első felében pénzt gyűjtenek a játékosok, amit rabolni is lehet, így a játék második felében, a döntőben, akár 4 millió forintot is hazavihetnek a párok. Segítség is áll rendelkezésükre, egyszer van lehetőségük új feladványt kérni, egyszer pedig 5 kedves barát, rokon, ismerős segítségét lehet kérni, akik ott ülnek a stúdióban és akik tableten keresztül jelölhetik be az általuk jónak gondolt megoldást.

Ígéretük szerint az 5 Arany Gyűrű mindig változatos, izgalmas feladványokat mutat majd be, amiket otthon, a képernyők előtt a család akár együtt is játszhat a stúdióban lévő játékosokkal. A műsor az RTL streamingoldalán is elérhető lesz az adás tévéműsor kezdésével egy időben.