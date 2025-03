Az énekes sokat köszönhet a feleségének.

Bár útjuk során sok kihívással kellett szembenézniük, Kökény Attila és felesége, Aranka házassága 27 év után erősebb, mint valaha. Az énekes korábban őszintén vallott arról, hogy míg a pénz sosem gerjesztett vitát köztük, addig az alkohol miatt és azért, hogy éjszakánként sokszor kimaradt, sokszor veszekedtek. Kökény ráadásul azt sem titkolja, hogy nem volt mindig a hűség mintaképe. Most Best podcastban az első frigyéről is mesélt, amely fiatalon köttetett és néhány éven belül zátonyra futott.

Az első házasságom nem sikerült, túl fiatalok voltunk. Jött a szerelem, és ahogy jött, öt év múlva el is múlt. Elváltak útjaink. Innen van a nagyfiam. A második feleségemmel, Arankával, hála a jóistennek, 27 éve élünk együtt. Nem azt mondom, hogy folyamatos szerelemben, de azt mondhatom, a szerelem időről időre mindig fellángol köztünk

– idézte a Story Kökény Attilát.

A Sztárban Sztár egykori zsűritagja azt is elmondta, hogy nem ő volt az egyetlen zenész a családban: a feleségének édesapja is muzsikált, így neki nem volt probléma a veje hektikus életmódja.