A friss feleség Papp Gabi az utolsó pillanatban veszett össze eredeti tanújával.

Februárban kimondta a boldogító igent kedvesének Papp Gabi, amiről akkor megható felvélteket is megosztott. A Next Top Model Hungary Angliában élő versenyzője mindössze pár hónapig volt menyasszony, kedvese három év után tavaly novemberben kérte meg a kezét.

„Az eljegyzést követően egyből belevetettük magunkat az esküvő szervezésébe. Ugyan egyelőre még csak egy szűk körű, 26 fős polgári szertartásunk volt, de jövőre szeretnék egy igazi, nagyszabású lakodalmat, ahová minden szerettünket, barátunkat meghívjuk" – kezdte a Best magazinnak az újdonsült feleség, aki Bristolban mondta ki a boldogító igent, de reméli, legközelebb ezt már a magyar fővárosban teheti meg, egy rusztikus stílusú ceremónián.

„A két testvérem nem tudott eljönni, mert nagyon kötött munkarendben dolgoznak, illetve egy nézeteltérés miatt az egyik barátnőm sem vett részt az esküvőn. Nem sokkal a szertartás előtt sajnos összevesztünk, mert zokon vette, hogy nem őt, hanem egy másik barátnőmet kértem fel tanúnak" – idézte szavait a Blikk. Mint kiderült, a tanú a TV2-s műsorban szintén feltűnt Kapusi Vanessza volt.

A második esküvő mellett a házaspár a családbővítésre is készül.

Lassan egy éve próbálkozunk a férjemmel a családalapítással, de egyelőre nem jött össze a baba. Persze tudom, ez még nem olyan eget rengetően sok idő, bármikor megfoganhat a kicsi, csak eléggé frusztrál a korom, gyorsan ketyeg a biológiai órám, és úgy érzem, hogy szorít az idő! A műsorban is sokszor megkaptam, hogy „már 35 éves vagyok”, mit akarok ennyi idősen, ezek a megjegyzések pedig akarva-akaratlanul is hatottak rám, még ha egyébként nem is érzem magam öregnek. Jól karbantartott, ereje teljében lévő, fitt maminak tartom magam, és remélem, hogy a testem is így vélekedik erről, mert nagyon vágyom egy kisfiúra!