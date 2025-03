A Sztárbox során sérült meg az édesanya, akit megműtöttek.

Berki Mazsi azt követően, hogy megnyerte a 2023-as Sztárbox női könnyűsúly kategóriáját 2024-ben, az influenszer a Hell Boxing Kings elnevezésű nemzetközi bokszversenyen is bizonyított, melynek decemberi döntőjéig bokszolta magát. A pontozóbírók az utolsó mérkőzésnél egyhangúan Berkit hozták ki győztesnek, aki ezzel megszerezte a 100 ezer dolláros fődíjat. Csakhogy az elképesztő küzdelemsorozatot sajnos nem úszta meg sérülés nélkül: csonttörést szenvedett a lábán, így nemrég csont-bioplasztika műtétet hajtottak végre a jobb ugrócsontján.

Mint kiderült, az influenszert egy miskolci kórházban műtötték meg, Instagram-sztorijában pedig egy képet is megosztott, melyen bokamerevítővel a lábán és mankókkal a kezében látható.

A műtétek után általában mindenki boldog és örül, hogy túl van rajta és azt kívánja soha többet, de én bármikor újra csinálnám a reggeli beavatkozást, de csakis ezzel a csapattal! Mosolyogva toltak be a műtőbe és mosolyogva is távoztam onnan! Ma csak köszönetet szeretnék mondani, aztán amikor csekélyebb lesz a fájdalmam részleteibe is bele megyek!