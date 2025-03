A sminkmogul hiába produkálta magát a fotósok előtt, a színész inkább másra figyelt csókolózás helyett.

Az elmúlt napokban bejárta az internetet egy videó Kylie Jennerről és párjáról, Timothée Chalamet-ról. A valóságshow-szereplő és az Oscar-díjra jelölt színész vasárnap a kaliforniai Indian Wellsben megrendezett tenisztornán jártak, ahol nem tudtak inkognitóban maradni, több teniszrajongó mellett a lesifotósok is kiszúrták őket. Így történt, hogy a lelátón való beszélgetésükről és szerelmes pillanataikról több felvétel készült; a rajongók szerint ezek között olyan is van, amit nézni is fáj, Jenner ugyanis úgy tűnik, fél szemmel mindig azt nézi, hányan figyelik őt.

Jenner és Chalamet, akiket először 2023 áprilisában hoztak hírbe egymással, Hollywood egyik legtitokzatosabb párjának számít, s csak az utóbbi időben kezdtek el jobban a nyilvánosság előtt turbékolni. Legutóbb az Oscar-gálán volt erre példa, de a vasárnapi teniszmeccs túltesz ezen. A sminkmogul ugyanis, akinek két gyermeke született előző kapcsolatából, le sem tudta venni a kezét a színészről. Szinte csüngött rajta; arcát türelmetlenül maga felé fordítva csókot csók után akart váltani, miközben Chalamet árgus szemekkel figyelte a francia Ugo Humbert és a dán Holger Rune mérkőzését, ezért nem is adta át magát szerelmének, aki az alábbi felvételen a jelek szerint fél szemmel a kamerát nézte.

Egy szájról olvasó szerint a színész meg is kérte párját arra, hogy várjon a turbékolással, mert a pályát szeretné figyelni, az ott zajló mérkőzés ugyanis jobban érdekelte.

(via Unilad)