Úgy tűnik, az Oscar-díjas színész a szíve mélyén mégiscsak egy hétköznapi apuka.

Bár Ben Affleck vagyonát mintegy 150 millió dollárra (körülbelül 55 milliárd forintra) teszik, a jelek szerint mégsem kényezteti el túlságosan három gyermekét, 13 éves fiának, Samuelnek például határozottan nemet mondott, amikor az múlt héten kinézett magának egy Dior Air Jordan 1 cipőt, amely nem kevesebb, mint 6 ezer dollárba (2,2 millió forintba) kerül.

Affleck és fia nemrég egy cipővásáron jártak, melynek szervezői videót is készítettek velük, amint a luxuslábbelik között válogattak. A színész nem csupán az árak miatt húzta a száját, de legkisebb gyermekének ízlését is megkérdőjelezte, mondván, Samuelnek csak azért tetszenek azok a bizonyos sneakerek, mert drágák, mire fia azzal védekezett, hogy mindig is tetszett neki az említett darab. Nem is hagyta szó nélkül, amikor a tinédzser arra kérte, vegye meg neki az egyiket.

Ezért a cipőért aztán nagyon sokszor kell füvet nyírnod...

– szúrta oda fiának Affleck, aki ezek szerint egyértelműen azt vallja, hogy a vagyonért meg kell dolgozni, nem pedig csak megörökölni.

Affleck a hétvégén aztán a South by Southwest (SXSW) nevű eseményen is említést tett egy interjúban a cipőmustrájukról, miután az Access Hollywood riportere megkérdezte tőle a vörös szőnyegen, hogy Samuel belefogott-e már a fűnyírásba, egyúttal magyarázatot adva arra, miért utasította vissza fia kérését.

Ez történik, amikor azt mondod egy kisp.csnek, hogy cserébe füvet kell nyírnia: hirtelen már nem is akarja a cipőt... Pedig állítása szerint mondta is, hogy régóta tetszik neki. Mindig megvan rá az ok, miért kell megvennem ezt-azt... Hát márpedig szerintem nincs szüksége egy tinédzsernek ezer dolláros cipőre! Samuel úgy van vele, megvan rá a pénzünk. Én meg mondtam is neki, hogy 'nekem van pénzem, te csóró vagy!'

– mondta mosolyogva a háromgyermekes édesapa, aki azzal, hogy nem kényeztette el Samuelt, belopta magát a TikTok-felhasználók szívébe.

Bár a cipővásárról több szatyorral távoztak, az nem derült ki, hogy Affleck végül beadta-e a derekát, s megvette-e Samuelnek az áhított lábbelit.

