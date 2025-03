Mindenre fel vannak készülve.

Hét év kihagyás után, most vasárnap debütál A Nagy Duett hetedik évada a TV2-n. Ezúttal is tíz sztárpár száll versenybe, és ahogy azt a korábbi szériákban már megszokhattuk, egy híres magyar énekes, illetve egy szintén ismert személy alkot egy duót. Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence is szerepelnek a műsorban, akik a Borsnak árulták el: alig várják, hogy közösen bizonyíthassanak a színpadon.

Nagyon várjuk már a vasárnapot, hogy kezdődjön az élő show, és bemutatkozzunk Bencével közösen is a színpadon. Annyit elárulhatok az első produkciónkról, hogy ez nem egy vad rock and roll lesz, hanem lágyabb dallamok ölén mutatkozunk majd be a nézőknek, megsúgom, egy nagy kedvenccel, egy nagyon szép dallal lépünk fel. Az a helyzet, hogy Bencével szuper a közös munka, vicces, megvan köztünk az összhang

– mondta a színésznő, hozzátéve, sajnos közösen még sokat nem tudtak próbálni, mert mindketten rengeteget dolgoztak az elmúlt időszakban.

A héten viszont rákapcsoltunk és intenzíven gyakorolunk, mivel maximalisták vagyunk, nem szeretjük félvállról venni a dolgokat. Ha van egy feladat, amit meg kell valósítani, szeretjük magunkból a legtöbbet kihozni. A humor szerintem minden emberi kapcsolatban fontos, sok mindenen átsegít, ez nálunk is megvan, erre is alapozunk. Az biztos, hogy a gyakorlás során jókat kacagunk!

Ahogy arról korábban írtunk, Brasch Bence felsége várandós, márciusra van kiírva, így bármikor beindulhat a szülés. Mivel a Vígszínház színésze szeretne ott lenni a szülésnél, támogatni a feleségét és megélni a pici világra jöttét, ezért a duettpartnere, Lékai-Kiss Ramóna is felkészült minden eshetőségre.

Minden telefonhívást úgy kezdek Bencével, hogy Szia, minden rendben? Még egyben vagytok? Nincs ennél fontosabb dolog a világon, nem létezik olyan, ami felülírhatja egy gyermek születését. Szóval, ha Bencének indulnia kell, én leszek aki beindítja a kocsit és mondja, na gyerünk, lépj a gázra!

– árulta el a színésznő.