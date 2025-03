De nem egy sportautóra költötte pénznyereményt.

Fotó: TV2

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a Megasztár 7. évadának győztese Gudics Máté lett, aki minden idők egyik legnagyobb nyereményét, 40 millió forintot vihetett haza. A kétgyermekes családapa továbbá nyert egy dalfelvételi lehetőségét a világhírű Paramount Recording Studiosban, egy hároméves zenei képzést, valamint fellépési lehetőséget kap a 2025-ös Strand Fesztiválra is.

Most a Borsnak adott interjút Gudics, aki azóta Los Angelest is megjárta. Mint mondta, a tehetségkutatós győzelme óta már a nyereményét is kézhez kapta, aminek megvolt a helye. „A műsor óta természetesen megérkezett az utalás, és egy jó részének már a fenekére is vertem. Semmi extra kiadásra nem kell gondolni. Először is, kinulláztuk életünk hiteleit, kiegyenlítettünk minden tartozást, ami nagyon felszabadító érzés!” – kezdte lapnak az énekes.

Én nem Ford Mustangra vágytam, hanem hangszerekre! Két gitárt vásároltam: egy elektromost és egy nejlonhúros elektro-akusztikust. Ez egyfajta befektetés a zenei karrierembe... Sokan azt hihetik, hogy most aztán irgalmatlanul beindult a zenei pályám, de azért ez így nem igaz. A felkérésem valóban sok, koncertezem ezerrel, de sok meló és befektetés kell ahhoz, hogy tartósan is a pályán maradjak és fejlődjek. Ezért a következő évekre gondolva tartalékoltam is az összegből

– tette hozzá a Gudics Máté, aki azt vallja, a tárgyi ajándékoknál sokkal fontosabbak az élmények.