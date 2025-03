66 évesen kezdett új életet a négygyermekes tévés, aki először mesélt bővebben új párjáról.

Gajdos Tamás 28 együtt töltött év és két közös gyermek után 2022-ben döntött úgy 17 évvel fiatalabb menyasszonyával, Krisztinával, hogy külön utakon folytatják tovább. Az egykori híradós nem titkolta, kudarcként élte meg, hogy nem sikerült egyben tartania a családját, de elfogadta, hogy Krisztinával való kapcsolata elfáradt. Egykori menyasszonya elmondása szerint azért költözött el, mert önálló életre vágyott, szerette volna egyedül is megméretni magát.

Az ATV képernyőse azonban csupán 2024 októberben tudatta a szakítás hírét, majd az év decemberében azt is felvállalta, hogy már más oldalán boldog, időközben mindkettejüknek új párja lett.

„Igazából egy idő után már túl sok voltam Krisztának. Ő, mondjuk úgy, hogy az évek múlásával egyenes arányban hamarabb vett vissza a tempóból, sokkal kevésbé aktív természet nálam. Én még mindig a negyvenesek életét élem. Folyamatosan jövök-megyek, pörgök, sportolok, aktív vagyok, míg ő inkább már a nyugalmat helyezte volna előtérbe. Ez nyilván számos konfliktust generált közöttünk. Azóta mindketten megtaláltuk a számításainkat és a hozzánk illő partnert, aki egy energiaszinten van velünk” – mondta a Story magazinnak Gajdos, aki titokzatos új kedveséről, akivel közel fél éve van együtt, most beszélt először részletesebben.

Boldog vagyok! Bár ezúttal nem szeretnénk a nyilvánosság elé tárni a magánéletünket, mert nem akarunk celebpár lenni, de nagyon jól megvagyunk együtt. Megtalálta a zsák a foltját! Egy a tempónk, az igényeink, az érdeklődésünk. Ez nagyon fontos. Ő is szeret kerékpározni, futni, túrázni, kirándulni. Nagyon sokban hasonlítunk, de nemcsak a természetünk, hanem az életutunk is. Hozzám hasonló életszakaszokat járt be, elvált, van két nagykorú, önálló gyereke. Szerencsére a családjainkon belül is mindenki remekül kijön mindenkivel, időnként szervezünk közös programokat is. Legutóbb például a gyerekeimmel együtt mentünk síelni, nemrég pedig bringás barátaimmal együtt – már kettesben – utaztunk el Tenerifére. Úgyhogy nem unatkozunk. Minden együtt töltött percet kiélvezünk!