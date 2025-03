Nagyot nőtt a kis gyermek.

Gianni Annoni és Debreczeni Zita még 2017-ben házasodtak össze, és azóta két gyermekük is született: Gianfranco Máté már négyéves, míg Gregorio Ádám most lett kettő. A házaspár számára nem volt nehézségektől mentes az útjuk a szülővé válásig. Az esküvőjük előtt több mesterséges megtermékenyítésen volt túl a pár, miután belevágtak lombikprogramba, viszont csak a tizedik lett sikeres. Immár két gyermekes szülőkként viszont nem is lehetnének boldogabbak.

Most a sztárséf egy képet is megosztott a gyermekiről, hiszen a kis Gregorio Ádám márciusban látta meg a napvilágot, így második születésnapját ünnepelte a család.

Isten éltessen sokáig kicsi fiam Gregorio. T.V.B. Grazie mamma Zita

– olvasható Gianni Annoni Instagram-posztjában.