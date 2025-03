Mintha hirtelen magára kapott volna mindent – és bármit –, amit talált.

A korábbi évekhez hasonlóan Palvin Barbara idén is részt vett a párizsi divathét legtöbb bemutatóján, vasárnap például nagy feltűnést keltett extrém miniszoknyájával és csipkés fűzőjével a Balenciaga divatshowján. Az Egyesült Államokban élő magyar modell azonban mégsem mindegyik márka eseményén néz úgy ki, mint a végzet asszonya: a Miu Miu 2025–2026 őszi-téli női kollekciójának keddi bemutatóján visszafogottabbra vette a figurát.

Palvin ugyan ezúttal is egy miniszoknyával hívta fel magára a figyelmet, amely a combjaira helyezte a hangsúlyt, felsőből azonban többet is felvett. Kék-fehér kockás, redőzött szoknyájába tűrt ingjére furcsa módon egy limezöld csőtopot is húzott, valamint egy újragondolt blézert. Azt, hogy ez a szett ki szerint néz jól ki, olvasóink megítélésére bízzuk.

8 Galéria: Palvin Barbara a Miu Miu bemutatóján Galéria: Palvin Barbara a Miu Miu bemutatóján (Fotó: Pierre Suu / Getty Images Hungary)

Érdekesség, hogy míg Sydney Sweeney a Miu Miu bemutatója utáni afterpartira átöltözött, addig Palvin Barbara maradt ugyanebben a színes szettben az est további részében.

(via Daily Mail)